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Дарвин ошибался: открыта новая тактика размножения пауков

3:28
Наука

Природные чудеса Новой Зеландии не перестают удивлять, а недавнее открытие редкого вида арахнидов вновь повергло исследователей в изумление. Эти интригующие существа демонстрируют сложную систему спаривания, которая бросает вызов общепринятым представлениям. Недавние открытия пролили свет на эволюцию репродуктивных стратегий и открыли новые пути для изучения брачных систем животных.

Дарвин ошибался: открыта новая тактика размножения пауков
Фото: pixabay.com

Более пристальный взгляд

В 2020 году исследователи сделали удивительное открытие о самцах харвестменов. Несмотря на их внешнее сходство и общую генетическую структуру, на самом деле в этом виде существует три различных типа.

На вершине иерархии находится альфа-самец. Обладая короткими, но прочными челюстями, похожими на клещи, это грозное существо доминирует над своими соперниками в борьбе за территорию или пару.

Следующий на очереди — бета-самец, отличающийся тонкими и удлиненными хелицерами. И, наконец, самец гамма — миниатюрный самец, почти в семь раз меньше своих собратьев.

Контрастный внешний вид

Самцы гамма выделяются не только своим внешним видом, но и нетипичным поведением. Вместо того чтобы вступать в схватки за самок, как их более крупные собратья, эти маленькие, безоружные самцы выбрали другую стратегию выживания.

Их тактика заключается в том, чтобы незаметно ориентироваться в окружающей среде и искать беззащитных самок, с которыми можно размножаться.

Этот своеобразный порядок размножения, известный как триморфизм, впервые был замечен у животных в 2009 году, и с тех пор это явление продолжает интриговать исследователей.

Раскрытие секретов триморфизма

Ученые из Оклендского университета, многие из которых участвовали в первоначальном исследовании 2020 года, добились значительного прогресса в разгадке эволюционных истоков триморфизма среди харвестеров. Исследование было опубликовано в журнале Behavioral Ecology.

Эволюционный эколог Эрин Пауэлл предлагает проницательную гипотезу:

"Это может быть связано с недостаточным потреблением пищи на стадии развития из-за препятствий в охотничьих способностях. Кроме того, вложение средств в грозное боевое оружие может оказаться бесполезным для неблагополучных особей. Следовательно, арахниды могут направлять свои ресурсы на другие аспекты, обеспечивая оптимальное использование возможностей для спаривания".

Смена парадигмы полового отбора

Если эта гипотеза верна, она ставит под сомнение общепринятые представления о половом отборе, предложенные Чарльзом Дарвином, которые в значительной степени подчеркивают значение половых украшений и оружия. Возможно, природа придумала альтернативные пути для получения партнера, что расширяет наше понимание эволюционной динамики.

Примечательно, что триморфизм наблюдается и у самцов навозных жуков — тех самых существ, которые более века назад поддержали теорию полового отбора Дарвина. Это означает, что не все самцы жуков-навозников используют большие мандибулы для борьбы с соперниками или привлечения партнеров.

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Половой диморфизм у приматов и древних людей — Станислав Дробышевский
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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