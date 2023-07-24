В Тюмени введено ограничение на движение судов из-за упавшего уровня воды в Туре

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

В связи со стихийным бедствием, вызванным резким падением уровня воды в реке Тура, власти Тюмени ввели запрет на движение судов по реке.

Фото: Ютуб

Соответствующее распоряжение было издано и опубликовано на сайте Обь-Иртышского бассейнового управления внутренних водных путей в понедельник, 24 июля.

Обеспечение безопасности судоходства

В целях обеспечения безопасности судоходства на участках реки Тура протяженностью 185 км и 175,1 км Обь-Иртышское бассейновое управление внутренних водных путей ввело ограничение на движение судов.

Ограничение будет действовать с 24 июля 2023 года начиная с 07:00 (мск). В этот период запрещается движение судов, за исключением вспомогательных судов, осуществляющих наблюдение за местонахождением и состоянием плавучих средств, создающих искусственную опору.

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