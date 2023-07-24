Илон Маск стал самым богатым человеком по версии Forbes

1:17 Your browser does not support the audio element. Общество

Илон Маск, основатель компании Tesla и владелец Twitter*, занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes. Об этом значительном достижении сообщается на сайте издания.

Фото: РБК

Согласно последним данным, состояние Маска увеличилось на 4,2 млрд долларов и достигло отметки в 240,7 млрд долларов.

Бернар Арно опустился на второе место

Бернар Арно, президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), опустился на вторую позицию в рейтинге. Его состояние в настоящее время оценивается в 234,6 млрд долларов.

Джефф Безос, Ларри Эллисон и Билл Гейтс в первой пятерке

Вслед за ним, на третьем месте, расположился Джефф Безос, основатель компании Amazon, обладающий значительным состоянием. Наряду с ним на четвертом месте находится Ларри Эллисон, один из создателей корпорации Oracle, известной американской транснациональной корпорации в области компьютерных технологий. И, наконец, на пятом месте — сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс.

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