Красноярка пожаловалась на действия коллекторов, которые её терроризируют за кредит знакомой.
В Красноярске коллекторы преследуют знакомых задолжавшей кредит женщины.
Красноярка по имени Анастасия написала в социальных сетях пост, в котором рассказала, что знакомая получила микрозайм, указав её имя в графе поручитель без её ведома.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае женщина взяла кредит на 5 млн рублей и перевела телефонным аферистам.
После этого коллекторы одолевают Анастасию, требуя, чтобы она вернула долг. Её знакомым рассылаются сообщения о том, что микрокредит взяла именно она.
"Коллекторы посредством шантажа пытаются теперь выбить через меня чужой долг, о существовании которого я даже не подозревала", — цитирует слова девушки prmira.ru.
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