Жительницу Красноярска преследуют коллекторы за чужой кредит

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Красноярка пожаловалась на действия коллекторов, которые её терроризируют за кредит знакомой.

Фото: pixabay.com

В Красноярске коллекторы преследуют знакомых задолжавшей кредит женщины.

Красноярка по имени Анастасия написала в социальных сетях пост, в котором рассказала, что знакомая получила микрозайм, указав её имя в графе поручитель без её ведома.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае женщина взяла кредит на 5 млн рублей и перевела телефонным аферистам.

После этого коллекторы одолевают Анастасию, требуя, чтобы она вернула долг. Её знакомым рассылаются сообщения о том, что микрокредит взяла именно она.

"Коллекторы посредством шантажа пытаются теперь выбить через меня чужой долг, о существовании которого я даже не подозревала", — цитирует слова девушки prmira.ru.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Микрозаймы в чём подвох / МФО - Наталия Закхайм: Быстрые деньги - чем опасны микрозаймы?