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В Ставропольском крае женщина взяла кредит на 5 млн рублей и перевела мошеннику

1:08
Россия

В Ставропольском крае мошенник убедил пожилую женщину взять кредит на сумму более 5 миллионов рублей и перевести ему деньги.

В Ставропольском крае женщина взяла кредит на 5 млн рублей и перевела мошеннику
Фото: cityreporter.ru

В регионально УМВД сообщили о том, что в полицию обратилась 69-летняя женщина, которая перевела деньги мошеннику. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и сообщил о подозрительных операциях по её счёту. В частности, незнакомец заявил, что мошенники пытаются взять кредит на имя женщины. В последствие он убедил её самостоятельно получить кредитные деньги, а после перевести их на безопасный счёт. Об этом пишет newstracker.ru

Как оказалось, счёт принадлежал мошеннику. Потерпевшая перевела незнакомцу более 5,3 миллиона рублей. После того, как пожилая женщина поняла, что деньги не возвращаются, она обратилась в полицию.

Сотрудники ведомства проводят расследование и предпринимают необходимые меры для выявления личности и местонахождения мошенника.

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Захватывающее путешествие расследование, откуда взялся нарзан, куда ушла орда, Ставропольский край
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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