Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил о мерах, которые необходимо соблюдать во время выгула собак. От отметил, что данная проблема является общероссийской и требует особого внимания.
Политик сообщил, что в Госдуме подготовили законопроект, который устанавливает штраф размером до трёх тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка. Нилов подчеркнул, что такая мера будет способствовать более ответственному отношению заводчиков собак разных пород.
Также он призвал всех граждан надевать на своих собак намордники и выгуливать исключительно на поводке, отказавшись от самовыгула. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
"У собаки есть инстинкт, если она почувствует опасность — она может наброситься. Поэтому обязательно должны быть жёсткие правила выгула для собак. Для особых пород — только в наморднике, только в ошейнике", — рассказал парламентарий.
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