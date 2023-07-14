Кинолог: собак нельзя бросать в воду, пытаясь научить плавать

0:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждая собака умеет плавать. Однако нельзя заставлять её делать это насильно. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Фото: https://s3.amazonaws. com/cdn-origin-etr.akc.org/wp-content/uploads/2018/01/18120135/GettyImages-492526595-e1547830988880.jpg

Питомец должен плавать тогда, когда он готов и проявляет интерес к водоёму. Специалист подчеркнул: категорически запрещено бросать собаку в воду. Животное может испугаться, пострадать при ударе о водную гладь или захлебнуться.

"Любое занятие должно приносить пользу и радость, будьте предельно осторожны, пытаясь поплавать с собакой, и учитывайте интересы животного", — предупредил кинолог в беседе с Радио 1.

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