Каждая собака умеет плавать. Однако нельзя заставлять её делать это насильно. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Питомец должен плавать тогда, когда он готов и проявляет интерес к водоёму. Специалист подчеркнул: категорически запрещено бросать собаку в воду. Животное может испугаться, пострадать при ударе о водную гладь или захлебнуться.
"Любое занятие должно приносить пользу и радость, будьте предельно осторожны, пытаясь поплавать с собакой, и учитывайте интересы животного", — предупредил кинолог в беседе с Радио 1.
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