Жители аварийных домов Челябинска рискуют остаться без новых квартир: нет средств

0:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители ветхих домов Челябинска рискуют остаться без новых квартир в маневренном фонде из-за нехватки финансирования. Более 60 процентов "авариек" пока остаются без расселения.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

"На данный момент в городе есть 126 подлежащих сносу домов. Однако на расселения 77 из них нет финансирования. Для того, чтобы расселить все дома разом, потребуется порядка 5,5 млрд рублей", — передаёт kursdela.biz.

Жители тем временем "штурмуют" мэрию и заваливают обращениями с требованием пересилить их из аварийного и потенциально опасного жилья.

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