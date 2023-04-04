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В Тыве священник преградил путь ехавшего сносить дом пенсионерки бульдозера

Общество

В республика Тыва священник встал на пути ехавшего сносить дом бульдозера и помог пенсионерке и её внучке получить нормальное жильё.

В Тыве священник преградил путь ехавшего сносить дом пенсионерки бульдозера

Шесть лет назад женщина Нина Саая потеряла почти всех своих близких. Сына, невестку и двух маленьких внучек пенсионерки убили. Выжить удалось только старшей внучке Айзе. Мэрия выделила временное жильё женщине в Кызыле.

Ранее сообщалось, что жительнице острова Сахалин, запустившей ботинком в мэра Углегорска, молниеносно выдали жильё. 

Как сообщает Telegram-канал Baza, недавно дом, в котором проживала Нина с внучкой, признали аварийным. Всех жильцов расселили в новые квартиры, однако пенсионерке жилья не предоставили. Её переселили в другое аварийное жильё.

За Нину вступился местный священник отец Дмитрий. Он стал ходатайствовать за пенсионерку, отправляя письма во все инстанции.

Когда же чиновники решили снести дом женщины, священнослужитель преградил путь бульдозеру. Он потребовал решить проблему пенсионерки. Благодаря самоотверженному поступку отца Дмитрия, на ситуацию обратили внимание журналисты. После этого чиновники пообещали помочь женщине.

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Снос аварийного дома
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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