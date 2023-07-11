Замглавы Минздрава Анохина сообщила, что в Новосибирске 11-летняя девочка стала мамой

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Школьница из Новосибирска в 11 лет родила ребёнка. Этот случай сделал её самой молодой матерью в регионе за последние десятилетие. Об этом в интервью газете "МК-Новосибирск" сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

Фото: pixabey.com

В регионе ежегодно рождаются дети от несовершеннолетних, но такие случаи являются исключительными. Обычно около десяти девочек в возрасте от 15 до 17 лет становятся молодыми матерями.

Анохина отметила, что у четвероклассницы родился здоровый ребёнок, но не упомянула отца ребенка.

Медики подчёркивают, что оптимальным возрастом для рождения детей является период от 19 до 30 лет, поскольку в этом возрасте организм женщины наиболее готов к этому. В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), девочки с десяти до 19 лет подвержены повышенному риску осложнений, таких как преэклампсия, эндометрит и системные инфекции. Дети таких матерей чаще рождаются с низким весом, являются недоношенными и подвержены серьёзным заболеваниям новорождённых.

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ЛУчший возраст для рождения ребёнка