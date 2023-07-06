Новосибирца будут судить за кражу икон из церкви

Житель из Новосибирска будет представлен перед судом по обвинению в краже икон и колец с молитвами из церкви, а также в совершении ограбления офисов, ДК и других заведений. Основным подозреваемым в серии краж является мужчина в возрасте 35 лет, проживающий в Сибири, сообщает atas.info.
Согласно версии следствия, он украл ценное имущество из офисов, СТО, кафе и домов культуры в период с июня 2022 года по май 2023 года.
В дополнение к этому, он также похитил предметы из лавки церкви святого Георгия Победоносца. Общая сумма похищенного оценивается в 650 000 рублей.
По информации, полученной на допросе, обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Дело будет рассмотрено в Калининском районном суде.
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