Мариинский театр в Петербурге сообщил о старте "Месяца Вагнера" в честь немецкого композитора.
По случаю 210-летия со дня рождения композитора Рихарда Вагнера в Санкт-Петербурге организуют ряд культурных мероприятий.
В театре рассказали об особом абонементе, "объединяющем все вагнеровские события, на которые богат этот месяц".
Скидки предусмотрены для зрителей, которые собираются посетить три и более праздничных мероприятий.
Немецкий композитор Рихард Вагнер родился в мае 1813 года.
Ранее сообщалось, что Мариинский театр за три года потерпел коллосальные убытки из-за непроданных билетов.
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