В Петербурге объявили "Месяц Вагнера", объединяющий все вагеровские события этого месяца

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Мариинский театр в Петербурге сообщил о старте "Месяца Вагнера" в честь немецкого композитора.

Фото: афиша-тверь.рф

По случаю 210-летия со дня рождения композитора Рихарда Вагнера в Санкт-Петербурге организуют ряд культурных мероприятий.

В театре рассказали об особом абонементе, "объединяющем все вагнеровские события, на которые богат этот месяц".

Скидки предусмотрены для зрителей, которые собираются посетить три и более праздничных мероприятий.

Немецкий композитор Рихард Вагнер родился в мае 1813 года.

Ранее сообщалось, что Мариинский театр за три года потерпел коллосальные убытки из-за непроданных билетов.

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