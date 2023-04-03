Мариинский театр за три года потерял 12 миллиардов рублей из-за непроданных билетов

1:15 Your browser does not support the audio element. Культура

За три истекших года Мариинский театр потерял 12 миллиардов из-за непроданных билетов. Об этом сообщил его руководитель Валерий Гергиев.

Коронавирусная пандемия тяжело ударила по российским учреждениям культуры и особенно театрам. Из-за длительного закрытия, а затем ещё более длительных ограничений на посещаемость культурно-зрелищных мероприятий только Мариинский театр в Санкт-Петербурге за три года потерял около 12 миллиардов рублей. Такова упущенная выгода из-за непроданных билетов, как рассказал руководитель театра Валерий Гергиев.

"Такие театры как Мариинский потеряли до 70% на непродажах билетов, и довольно долго это держалось, — отметил Гергиев в беседе с ТАСС. — Урон Мариинского театра, нанесённый тремя годами, это примерно 12 миллиардов рублей".

Он подчеркивает, что связанные с пандемией ограничения и финансовые потери тяжело сказались на всех творческих коллективах в мире, включая и наиболее крупные театры. Мариинский театр отличается довольно высокими ценами на билеты, именно этим объясняются такие значительные финансовые потери.

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