Кражи свиного сала в России становятся заурядным преступлением

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Несколько дней назад российские СМИ написали о мужчине, который признался, что 10 лет назад украл три килограмма свиного сала, но угрызения совести заставили его прийти с повинной.

Фото: pixabay. com

Тем временем этот продукт становится достаточно популярной целью квартирных воров в России.

Подобные случаи происходили и в 2021 году, и год назад, пишут argumenti.ru.

Авторам материала удалось найти злоумышленника-рекордсмена: 38-летний житель Омской области обокрал на 10 килограммов сала собственную бабушку.

Не брезгуют салом, как оказалось, и воры в Белоруссии. В 2018 году кража произошла в Гродненской области, где преступник унёс шесть килограммов вожделенного продукта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.