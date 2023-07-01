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Главная газета Чукотки заманивает работать за низкую зарплату

1:57
Общество

Региональные СМИ Чукотского автономного округа активно ищут новых сотрудников и ведут поиски по всей стране. Они предлагают переезд, предоставляют некоторое жильё и зарплату с пятью нулями. Однако для региона предлагаемое вознаграждение за труд недостаточно.

Как сообщает vostokmedia.com, соискателю на должность корреспондента газеты Чукотского АО "Крайний Север" предлагают зарплату в размере 100 тыс. российских рублей. С точки зрения приморской журналистики, это немалая сумма для данной должности. Однако для Чукотки с такой зарплатой нельзя далеко уйти. Максимум, на что она позволит претендовать, — это покрыть расходы до ближайшего продуктового магазина, где траты на покупки обычно оказываются очень высокими. Как известно, на крайнем севере цены в два, три или даже в четыре раза выше, чем в других регионах.

Ситуация с жильём на Чукотке оставляет желать лучшего. Снять квартиру не только проблематично, но фактически невозможно. В интернете удалось найти всего одно объявление о сдаче жилья в аренду, и даже оно оставляет желать лучшего. Это однокомнатная квартира площадью 19 квадратных метров, где душевая кабина расположена на кухне, а ремонт выполнен в стиле, характерном для постсоветского периода. Это жильё обойдётся в 55 тыс. рублей в месяц.

Стоит отметить, что редакция газеты обещает соискателю целую комнату в редакционной квартире. Однако не каждый взрослый человек готов делить жильё с коллегами. Проводить время как дома, так и на работе с одними и теми же людьми может быть изнурительным. К тому же предлагаемая комната является скромным жилищем размером 45 квадратных метров или даже меньше.

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Чукотка, что посмотреть, чем заняться. Путеводитель
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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