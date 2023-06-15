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"Росатом" планирует строительство первой в мире АЭС мощностью до 10 МВт на Чукотке

2:25
Экономика

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) было подписано соглашение между Госкорпорацией "Росатом" и Правительством Чукотского автономного округа о сотрудничестве в реализации проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на основе новейшей отечественной реакторной установки "Шельф-М". Документ был подписан генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и врио губернатора — председателем Правительства Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.

"Росатом" планирует строительство первой в мире АЭС мощностью до 10 МВт на Чукотке
Фото: pixabay.com

Соглашение определяет намерения и порядок взаимодействия между сторонами по строительству АСММ на базе реакторной установки "Шельф-М" с целью обеспечения надежного и экологически чистого энергоснабжения золоторудного месторождения "Совиное" и населенных пунктов Чукотского автономного округа.

"Проекты атомных станций малой мощности (АСММ) имеют огромное значение для социально-экономического развития отдаленных и труднодоступных регионов России, где существует децентрализованная система энергоснабжения. Они способны преодолеть инфраструктурные ограничения, создать основу для новых перспективных промышленных проектов, обеспечить новые рабочие места и профессии, что в конечном итоге способствует экономическому росту и улучшению качества жизни людей.

Мы уже успешно эксплуатируем единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию "Академик Ломоносов" и воплощаем проект первой российской наземной АСММ в Якутии на базе реакторной установки "РИТМ-200Н". Сегодня же мы закрепили наше намерение сотрудничать с Правительством Чукотского автономного округа по проекту новой АСММ "Шельф-М". Реактор "Шельф-М" расширяет нашу линейку реакторов малой мощности и предоставляет возможность применять атомную энергетику, а также адаптировать технологии под требования заказчиков", — заявил Алексей Лихачев.

Планируется завершить технические проекты реакторной установки и основного технологического оборудования к 2024 году. Ввод АСММ на базе реакторной установки "Шельф-М" в промышленную эксплуатацию планируется осуществить к 2030 году.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
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