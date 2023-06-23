Глава СКР Бастрыкин заступился за возмущённых нижегородцев

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

В Нижнем Новгороде закрыли уголовное дело, возбуждённое по статье УК РФ "халатность" в связи с возможным разрушением троллейбусных линий. Поручение обжаловать решение дал руководитель СКР Александр Бастрыкин.

В социальных сетях ранее было опубликовано обращение местных жителей с просьбой о сохранении троллейбусов. Открытое уголовное производство было отменено впоследствии по поручению надзорного органа. Процессуальное решение в настоящее время обжалуется.

В случае, если ведомство вновь не согласится с позицией СКР, Бастрыкин снова даст поручение об обжаловании решения. Официальные представители федерального управления сообщили, что дело о разрушении троллейбусной инфраструктуры на территории Нижнего Новгорода может дойти и до генпрокурора России.

Напомним, в приволжской столице ранее разгорелся скандал из-за решения местных властей о частичной замене троллейбусов электробусами. Горожане стали массово выражать опасения, что троллейбусы будут в итоге ликвидированы полностью, пишет newsnn. ru.

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