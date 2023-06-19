Согласно данным сервиса журналистских запросов Pressfeed, в России в 2023 году зарегистрировано рекордное количество новых схем мошенничества.
Как пишет Газета.Ru, мошенники начали активно обыгрывать начавшуюся СВО и связанные с ней изменения в законодательстве.
Например, в 2023 году мошенники часто выдавали себя за представителей силовых ведомств, которые угрожали гражданам обвинением в госизмене. Аферисты нередко включают в свои обманные схемы цифровые повестки.
Также они могут отправлять гражданам электронные письма якобы от имени военкомата, в которых посредством заражённого файла предлагается "подтвердить свои данные".
Помимо этого, аферисты предлагают россиянам помощь в "удалении аккаунта на Госуслугах", для чего требуют от гражданина подтвердить по телефону якобы выполняемые ими операции.
Кроме этого, продвинутые мошенники могут предлагать свои услуги в получении визы или помочь решить проблемы с делами в подсанкционных банках.
И, конечно же, никуда не делись стандартные телефонные аферисты разного рода: якобы с сайтов по поиску работы, знакомств, всевозможные липовые продавцы, кредиторы, риэлтеры и т. д.
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