Девочка из Челябинска перевела 100 тысяч рублей с карты мамы мошенникам, поверив рекламе о заработке в интернете

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девочка из Челябинской области захотела заработать, поверив рекламе из интернета, обещавшей доход за просмотр видеороликов.

Фото: Фото Pravda.ru

Как пишет kursdela.biz, 11-летняя девочка обратила внимание на рекламу в интернете, которая обещала заработать, просматривая ролики в Сети.

Ребёнок ознакомился с "поучительным" видео, перейдя по ссылке. В конце ей предложили нажать кнопку "вывести деньги", после чего мошенники попросили девочку предоставить им данные банковской карты, чтобы "перевести на неё заработанные средства".

Юная челябинка попыталась ввести данные своей собственной карты, однако аферисты попросили другие реквизиты, сообщив, что эти "не подошли". После этого ребёнок ввёл данные карты своей мамы, подтвердив, что согласна на перевод.

Мама девочки узнала о том, что с её карты списано 100 тысяч рублей, только после того, как ей пришло уведомление от банка. Женщина обратилась в полицию.

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