BuzzFeed: в китайской соцсети Xiaohongshu еду европейцев назвали самоистязанием

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

В китайской соцсети Xiaohongshu появилась видеозапись, на которой продемонстрирован обед европейца. Пользователи посмеялись над видом еды и сравнили такой рацион с самоистязанием, пишет BuzzFeed.

Фото: attuale.ru

Отмечается, что ироничные видео, высмеивающие меню жителей европейских стран, стали настоящим трендом в Китае. Так, на одном из роликов показан ланч пожилой женщины, проживающей в Швейцарии. Китайцы обратили внимание на то, что пенсионерка решила пообедать лишь одним бутербродом с двумя салатными листьями и соусом. Пользователи сочли рацион европейцев очень скудным.

"Разве такое можно есть?" — поинтересовался один из комментаторов.

Как подчеркнули жители КНР, меню жителей европейских государств "приводит к потере аппетита". Они пошутили, что после такой еды нужно идти на приём к психиатру.

"Это форма самоистязания", — добавил пользователь.

Граждане Китая запустили в соцсети новый тренд: они едят блюда без специй по примеру европейцев и выкладывают соответствующие видео в свои аккаунты, рассказывая, что приём пищи был для них пыткой.

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