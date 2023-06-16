В китайской соцсети Xiaohongshu появилась видеозапись, на которой продемонстрирован обед европейца. Пользователи посмеялись над видом еды и сравнили такой рацион с самоистязанием, пишет BuzzFeed.
Отмечается, что ироничные видео, высмеивающие меню жителей европейских стран, стали настоящим трендом в Китае. Так, на одном из роликов показан ланч пожилой женщины, проживающей в Швейцарии. Китайцы обратили внимание на то, что пенсионерка решила пообедать лишь одним бутербродом с двумя салатными листьями и соусом. Пользователи сочли рацион европейцев очень скудным.
"Разве такое можно есть?" — поинтересовался один из комментаторов.
Как подчеркнули жители КНР, меню жителей европейских государств "приводит к потере аппетита". Они пошутили, что после такой еды нужно идти на приём к психиатру.
"Это форма самоистязания", — добавил пользователь.
Граждане Китая запустили в соцсети новый тренд: они едят блюда без специй по примеру европейцев и выкладывают соответствующие видео в свои аккаунты, рассказывая, что приём пищи был для них пыткой.
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