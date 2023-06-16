Диетолог Строков назвал продукт, который нельзя есть по утрам

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Игорь Строков, эксперт в области питания, выделил определенный продукт, который не рекомендуется употреблять утром, так как он может нанести организму больше вреда, чем пользы.

Фото: rsport.ria.ru

"Бананы, богатые минералами, витаминами и клетчаткой, являются непререкаемо полезными для здоровья. Однако их употребление натощак может нарушить кислотно-щелочной баланс и вызвать ряд проблем", — отметил специалист в интервью порталу "Медик Форум".

По словам Строкова, бананы содержат важные для организма магний и калий, однако их употребление по утрам нарушает кислотно-щелочной баланс, что временно повышает щелочность крови.

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