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Из-за дефицита жители Чукотки будут получать яйца по паспорту

1:22
Общество

В ЧАО нередко наблюдаются перебои с продуктами, с которыми местные жители уже давно смирились. Однако проживающие в Билибино, одном из крупнейших городов региона, столкнулись с настоящей продуктовой катастрофой.

Из-за дефицита жители Чукотки будут получать яйца по паспорту
Фото: pixabay.com

Как пишет vostokmedia.com, настоящим камнем преткновения для горожан стали обычные куриные яйца, которые накануне Пасхи продавались по 600 рублей за десяток, и то их можно было купить далеко не в каждом магазине.

А в мае, когда яйца, наконец, появились на прилавках, их распродавали меньше чем за полчаса, и то только по паспорту.

Жители Билибино жалуются на запредельные цены и на другие продукты питания. Например, цена килограмма помидоров здесь составляет 1000 рублей, огурцов — 800 рублей, а обычный картофель продаётся за 850 рублей за кг. Колбасы дешевле 1300 рублей в городе найти невозможно, а за самый дешёвый сыр приходится выкладывать минимум 1600 рублей, рассказывают билибинцы.

Жители города уверены, что таких цен, как в Билибино, нет больше нигде на территории РФ.

"Билибино — оно и есть Билибино! Скука, депресняк и безнадега были, есть и будут всегда!!!" — пишут горожане в соцсетях.

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2022.12.30 Супермаркет "Новомариинский" - знакомимся с ценами, прогулка по магазину. Анадырь Чукотка
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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