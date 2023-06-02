Депутаты нижней палаты парламента предложили обязать граждан интенсивнее бороться с инвазивными растениями, в частности, с борщевиком Сосновского.
Законодатели считают, что штрафы за борщевик на участке должны быть увеличены до 700 тысяч рублей. Правда, такие суммы в случае принятия поправок будут назначаться только юридическим лицам. Для должностных лиц штрафы за борщевик будут колебаться от 50 до 100 тысяч рублей, в то время как для граждан они составят от 20 до 50 тысяч рублей.
При этом, как уточнил депутат Дмитрий Вяткин, названные суммы штрафов пока не являются окончательными, и могут быть изменены в процессе обсуждения, пишет сайт aif.ru.
Сейчас же штрафы за борщевик для граждан в РФ, согласно положению ст. 10.1 КоАП РФ, минимальны — от 300 до 500 тысяч рублей. При этом в отдельных регионах их суммы могут быть иными: например, в Подмосковье владельцы участков, заросших борщевиком Сосновского, могут получить штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
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