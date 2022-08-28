Борьба с борщевиком в Санкт-Петербурге завершилась "пшиком"

В Санкт-Петербурге продолжается ежегодная борьба с борщевиком, однако число зараженных площадей остается высоким. Более того, как сообщают очевидцы, ряд экземпляров вдоль трасс успели дать семена. Жители города обеспокоены распространением растений, контакт с которыми может вызвать ожоги, слепоту и даже смерть.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга опубликовал видеосюжет об опасности борщевика. Жителям города рассказали, какое воздействие ядовитый сорняк оказывает на организм, как распознать борщевик среди других растений и как уберечь себя и семью от ожогов. В Смольном рекомендуют не прикасаться к растению, отказаться от прогулок в зарослях борщевика, а также следить за животными и детьми.

Ожоги, слепота и летальные исходы

Жители Петербурга регулярно страдают от борщевика. После контакта с растением на коже образуются волдыри, на смену которым "приходят" гнойные раны с последующими рубцами. Заживают ожоги долго — около месяца, при обширных поражениях нужна госпитализация. С начала года не менее 15 петербуржцев попали в больницу после контакта с растением, одного из пострадавших отвезли в реанимацию. В случае попадания в глаза сока борщевика нередко возникает слепота, а при ожогах более 80% площади тела наступает смерть. В основном летальные исходы были зафиксированы у маленьких детей. Аналогичные последствия наблюдаются и у животных, в частности, собак.

В Санкт-Петербурге проблема борщевика стоит достаточно остро. По данным Комблага, на конец августа текущего года растением заражено почти 43 га подведомственных комитету территорий. Сорняк активно поражает излюбленные места для отдыха людей, такие как парки и берега водоемов. Кроме того, борщевик встречается в местах выгула собак и даже на детских площадках.

Горожане регулярно пишут о новых побегах борщевика на официальных страницах Смольного и городских порталах, требуя выкорчевать ядовитые заросли и указывая локации распространения растений, ускользнувшие от внимания чиновников. Устав ждать реакции городских служб, петербуржцы собираются в группы и борются с токсичным сорняком своими силами.

Примечательно, что под постом о борщевике на официальной странице Комблага комментарии закрыты, хотя другие записи можно обсуждать свободно. Нежелание слышать критику не ускользнуло от внимания горожан, критикующих чиновников Петербурга за халатное отношение к проблеме.

Как полагают жители Петербурга, неэффективная борьба с борщевиком обусловлена нежеланием администрации города остаться без бюджетных средств, ежегодно выделяемых на борьбу с растением. О масштабах финансирования можно судить по количеству сил, задействованных в мероприятиях. Почти сотня работников, укомплектованных 28 тракторами, 79 триммерами и другой техникой получают зарплаты за уничтожение сорняков.

Время от времени, по свидетельствам горожан, из-за халатности городских властей отдельные экземпляры обсеменяются. Это особенно опасно в случае растущих вдоль дорог кустов, так как семена легко распространяются с колесами автомобилей. К примеру, в этом году петербуржцы сообщили о вызревании семян борщевиков, растущих вдоль Волго-Донского, Шафировского проспектов и КАД. Таким образом, в будущем году Петербург могут атаковать новые побеги ядовитых растений.