В Петербурге госпитализировали 15 человек из-за ожога борщевиком

В больницы Северной столицы с начала года поступили 15 человек из-за ожога борщевиком. Показатели прошлого года отличаются в лучшую сторону. Вероятно, что к этой ситуации привела несостоятельность чиновников, которые не способны справиться с растением, хотя на его уничтожение выделены серьезные средства.

С начала года 15 петербуржцев попали в больницы из-за борщевика. При этом в ожоговое отделение в 2021 году было доставлено 14 пациентов. Все пострадавшиетогда были в состоянии средней тяжести. В 2022 году 1 из 15 пациентов попал в реанимацию, получив свыше 30% ожога поверхности тела от борщевика.

Петербуржцы регулярно жалуются на отсутствие мер в связи с интенсивным распространением борщевика в городе. На портале "Наш Санкт-Петербург" находятся на рассмотрении сотни обращений, однако рассматриваются они очень долго.

Позднее стало известно, что Смольный выделил 40 млн рублей из городского бюджета. Средства направят на регулярные покосы опасного растения. Местные жители заподозрили чиновников в попытках обогащения за счет бюджетных средств и посоветовали им взять заняться ликвидацией растения лично.