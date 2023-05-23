Жители России после выхода на пенсию продолжают работать в среднем еще 7,47 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Стоит отметить, что данный показатель самый высокий. В 2011 году пенсионеры России в среднем работали шесть лет, а в 2020 году — 7,02 года.
Получатели пенсии по инвалидности работают дольше других — 11,82 года. Те, кто получают досрочную или военную пенсию работают почти 7,5 лет.
Те пенсионеры, кто вышел на пенсию после достижения общеустановленного пенсионного возраста в среднем работают еще 2,3 года.
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