Российские граждане после выхода на пенсию работают в среднем еще 7,47 года

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители России после выхода на пенсию продолжают работать в среднем еще 7,47 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Стоит отметить, что данный показатель самый высокий. В 2011 году пенсионеры России в среднем работали шесть лет, а в 2020 году — 7,02 года.

Получатели пенсии по инвалидности работают дольше других — 11,82 года. Те, кто получают досрочную или военную пенсию работают почти 7,5 лет.

Те пенсионеры, кто вышел на пенсию после достижения общеустановленного пенсионного возраста в среднем работают еще 2,3 года.

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