В сфере ЖКХ уходит в прошлое ряд бюрократических послаблений

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

В Приморском крае официально снят режим повышенной готовности, который был ввёден в связи с распространением COVID-19 и действовал в регионе с марта 2020 года. Вместе с "антиковидными" ограничениями постепенно исчезают и некоторые бюрократические послабления, в том числе в сфере ЖКХ.

Фото: pixabay.com

Например, с весны 2020 года до 1 января 2021 года действовал мораторий на штрафы за незаконное вмешательство в работу системы учёта электроэнергии. Кроме того, многие поставщики коммунальных услуг предоставляли своим клиентам дополнительные меры социальной поддержки на период пандемии, передаёт zr.media.

Добросовестные потребители воспользовались специальными предложениями Артёмовской электросетевой компании (АЭСК) для наведения порядка в вопросах учёта потреблённой электроэнергии.

"Но, к сожалению, недобросовестных оказалось немало. Поэтому мы проводим большую работу по проверке, выполняя требования, установленные законодательством РФ в отношении нарушителей порядка потребления электроэнергии, — прокомментировали в организации.

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Интеллектуальный учёт электроэнергии