Новое исследование показало, что пациентов с COVID-19 убивал не цитокиновый шторм, а бактерии

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование Северо-Западного университета показало, что пациентов с COVID-19 убивал не цитокиновый шторм, а бактерии.

Фото: vn-med.ru

Цитокиновый шторм — острая и чрезмерная реакция иммунной системы на инфекцию или другой раздражитель, который приводит к высвобождению большого количества цитокинов в кровоток. Цитокины — это белки, которые играют важную роль в регуляции иммунной системы. Однако, если их становится слишком много, это может привести к серьёзным последствиям.

При цитокиновом шторме иммунная система начинает атаковать не только инфекцию, но и свои собственные ткани и органы. Это может привести к различным симптомам, таким как высокая температура, быстрый пульс, низкое давление, нарушение дыхания, органная недостаточность и даже смерть.

Однако, вторичная бактериальная инфекция, такая как пневмония, была обнаружена у почти половины пациентов с COVID-19, которым требовалась искусственная вентиляция легких.

Исследователи использовали алгоритм машинного обучения, чтобы проанализировать медицинские данные 585 пациентов, страдающих от тяжелой пневмонии и дыхательной недостаточности. Из них 190 болели коронавирусом. Искусственный интеллект выявил, что вторичная бактериальная пневмония была ключевой причиной смерти пациентов с COVID-19 и может даже превышать смертность от самой вирусной инфекции.

По словам авторов исследования, это свидетельствует о необходимости профилактики вторичной пневмонии и её целенаправленного лечения.

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