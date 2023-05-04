Вирусолог Чепурнов рассказал, когда коронавирус "арктур" появится в России

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мировая общественность столкнулась с очередной вспышкой коронавирусной инфекции. Хотя подвид "арктур" имеет лёгкое течение, он распространяется очень быстро и обладает невероятной заразностью.

Фото: https://rus.azattyq-ruhy.kz/

Новый коронавирус на 20% более заразен. Это означает, что люди с хроническими заболеваниями снова находятся под угрозой. Вирусолог Александр Чепурнов рассказал Общественной Службе Новостей о различиях между "арктуром" и другими штаммами коронавируса, а также о том, когда можно ожидать его появления в России.

Он отметил, что вспышка заболеваемости была предсказуема и что медицинские маски не защищают от нового варианта ковида. Чепурнов объяснил, что не всегда новые вспышки заболеваемости связаны с появлением новых вариантов вируса. Например, третья волна была вызвана дельта-вариантом, но следующая вспышка не обязательно будет связана с появлением новых вариантов.

По мнению вирусолога, новый подъём заболеваемости происходит примерно каждые пять месяцев. Если опираться на графики, можно вычислить, когда следующий пик наступит в той или иной стране. Чепурнов предупредил, что в США и Европе волна начинается раньше, а затем через несколько месяцев приходит в Россию.

Он отметил, что Россия с самого начала отстаёт от остального мира, что даёт возможность лучше подготовиться.

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Россия отстаёт от США: вирусолог сообщил о новой вспышке коронавируса