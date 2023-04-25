Врач Абакумов перечислил отличия "Арктура" от других штаммов коронавируса

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач доказательной медицины Олег Абакумов рассказал россиянам, как отличить новый подвариант "Арктур" от других штаммов коронавирусной инфекции.

По его словам, самым главным признаком "Арктура" является "зудящий" конъюнктивит, при котором пациенты жалуются на покраснение и раздражение глаз, а также на выделения, в том числе гнойного характера. Как пояснил эксперт, при аллергии и других заболеваниях такой симптом отсутствует.

Кроме того, врач отнёс к признакам нового штамма COVID-19 наличие боли в горле, насморка и кашля без мокроты.

"В этот раз обошлись без потери вкуса или обоняния", — отметил Абакумов в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Он предрёк высокую заболеваемость подвариантом "Арктур" в конце весны. При этом врач обратил внимание на способность современных тестов выявлять эту разновидность коронавируса. Доктор порекомендовал гражданам РФ при любых подозрениях на COVID-19 обращаться к профессионалам, а не заниматься самолечением.

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