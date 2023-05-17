В Белгородской области рассказали, сколько граждан из РФ получат жильё взамен разрушенного ВСУ

0:40 Your browser does not support the audio element. Общество

В Белгородской области людям, которые потеряли жильё из-за ударов украинских националистов, выдадут новые квартиры, сообщила министр строительства региона Оксана Козлитина.

Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

По её словам, новые квадратные метры выбрали уже более 700 человек.

"В частном порядке отрабатываем с каждым гражданином, проводим приёмы в местах ПВР, в "Амаксе", с жителями Журавлёвки, Нехотеевки, жителями Красного хутора, середянами", — пояснила министр bel.ru.

Как уточнила Козлитина, всего по программе компенсации жильё намерены получить 1138 человек.

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