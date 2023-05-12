Минздрав обнародовал зарплаты главврачей Перми в 2022 году

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Стало известно, сколько получали главврачи Перми в 2022 году.

Фото: 100med.ru

Как пишет properm.ru, самой большой оказалась зарплата главврача Пермской краевой клинической больницы Анатолия Касатова, который получал 219,6 тысячи рублей в месяц.

Вторую строчку списка занял главврач Пермского краевого фтизиопульмонологического диспансера Евгений Сармометов, заработок которого в 2022 году составил 214 тысяч рублей.

В тройку лидеров по зарплате вошла также руководитель Пермской краевой клинической психиатрической больницы Ольга Рогожникова с почти такой же зарплатой — 213,9 тысячи рублей.

Примечательно, что в регионе была зафиксирована ещё большая зарплата, чем у лидера списка по областному центру — 235 тысяч рублей в месяц, которую получал в 2022 году главный врач станции скорой помощи города Березники Михаил Николов.

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