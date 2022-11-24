Врач из Перми купил на свои деньги снаряжение для СВО

Врач-эндокринолог из Перми, доцент пермского медицинского университета Вячеслав Шевчук за свои собственные деньги купил снаряжение для военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе общероссийского народного фронта по Пермскому краю.

Закупка вооружения обошлась врачу в 500 тысяч рублей.

"Вячеслав Шевчук оплатил покупку оптического прицела с тепловизором и аксессуарами на нужды российских военных. Снаряжение стоило 500 тысяч рублей", — отметили в пресс-службе.

Оплативший снаряжение врач попросил передать прицел непосредственно в руки сержанту-морскому пехотинцу.

Уточняется, что снаряжение уже доставлено адресату, о чём проинформировали представители ОНФ.