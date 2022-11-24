Врач-эндокринолог из Перми, доцент пермского медицинского университета Вячеслав Шевчук за свои собственные деньги купил снаряжение для военных, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе общероссийского народного фронта по Пермскому краю.
Закупка вооружения обошлась врачу в 500 тысяч рублей.
"Вячеслав Шевчук оплатил покупку оптического прицела с тепловизором и аксессуарами на нужды российских военных. Снаряжение стоило 500 тысяч рублей", — отметили в пресс-службе.
Оплативший снаряжение врач попросил передать прицел непосредственно в руки сержанту-морскому пехотинцу.
Уточняется, что снаряжение уже доставлено адресату, о чём проинформировали представители ОНФ.
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