Житель Ставрополя выращивал коноплю в квартире

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

У жителя Ставрополя в квартире была найдена целая плантация конопли.

Фото: pixabay.com

Как пишет newstracker. ru, соседи мужчины заподозрили неладное, постоянно наблюдая розовый свет в окнах одной из квартир. Прибывшие по их наводке полицейские проверили загадочное жильё. Соседи не ошиблись: в одной из комнат обнаружилась целая плантация конопли, состоящая из 113 кустов.

Владелец квартиры и плантации рассказал, что у него получилось создать оптимальные домашние условия для развития растений, которые он выращивал для "личного потребления".

Доморощенный наркобиолог был уже судим ранее. Против него открыто новое уголовное дело.

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