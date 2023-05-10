У жителя Ставрополя в квартире была найдена целая плантация конопли.
Как пишет newstracker. ru, соседи мужчины заподозрили неладное, постоянно наблюдая розовый свет в окнах одной из квартир. Прибывшие по их наводке полицейские проверили загадочное жильё. Соседи не ошиблись: в одной из комнат обнаружилась целая плантация конопли, состоящая из 113 кустов.
Владелец квартиры и плантации рассказал, что у него получилось создать оптимальные домашние условия для развития растений, которые он выращивал для "личного потребления".
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