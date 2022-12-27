Под Херсоном полицейские нашли 666 килограммов конопли

Российские правоохранители нашли в заброшенном коровнике в Херсонской области 666 килограммов марихуаны.

Владельцы запрещённых веществ задержаны. Ими оказались двое мужчин, проживающих в Чаплинском муниципальном округе. Оперативники изъяли 123 коробки с молотой марихуаной и 427 кустов конопли. Кроме того, было найдено и изъято оборудование для посадки и выращивания наркотического растения. Общий вес найденной марихуаны составил 666 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств. Злоумышленники арестованы.

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