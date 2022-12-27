Российские правоохранители нашли в заброшенном коровнике в Херсонской области 666 килограммов марихуаны.
Владельцы запрещённых веществ задержаны. Ими оказались двое мужчин, проживающих в Чаплинском муниципальном округе. Оперативники изъяли 123 коробки с молотой марихуаной и 427 кустов конопли. Кроме того, было найдено и изъято оборудование для посадки и выращивания наркотического растения. Общий вес найденной марихуаны составил 666 килограммов.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств. Злоумышленники арестованы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США заработали очень много на украинском конфликте и санкциях против России, но один нюанс им всё испортил, говорится в материале Sohu.