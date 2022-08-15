Полицейские задержали россиянина за плантацию конопли в квартире

Представители ГУ МВД Челябинской области заявили о задержании 30-летнего мужчины, который создал в своём доме плантацию конопли.

По данным СМИ, в ходе обыска правоохранители нашли у обвиняемого 700 грамм марихуаны, несколько кустов растения и специальные приспособления для ухода за "садом".

"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление и хранение наркотиков", — написали в kursdela.biz.

Ранее полицейские задержали пермских наркоторговцев. В их машине обнаружили 60 свёртков с мефедроном.