Представители ГУ МВД Челябинской области заявили о задержании 30-летнего мужчины, который создал в своём доме плантацию конопли.
По данным СМИ, в ходе обыска правоохранители нашли у обвиняемого 700 грамм марихуаны, несколько кустов растения и специальные приспособления для ухода за "садом".
"В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление и хранение наркотиков", — написали в kursdela.biz.
Ранее полицейские задержали пермских наркоторговцев. В их машине обнаружили 60 свёртков с мефедроном.
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Флагман Тихоокеанского флота ВМФ России ракетный крейсер "Варяг” заблокировал проход в Адриатическом море группе кораблей НАТО.