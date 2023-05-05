Депутат Госдумы о драке чиновников России и Украины в Турции: Надо было отправить Валуева

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

На саммите в Анкаре украинский делегат атаковал секретаря российской делегации Валерия Ставицкого. Конфликт прокомментировал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Фото: Благотворительный фонд Николая Валуева

Схватка украинского и российского чиновника закончилась для последнего проблемами со здоровьем. Российского делегата пришлось госпитализировать для прохождения медицинского обследования. Конфликт разгорелся из-за украинского флага, который представитель России пытался убрать из кадра во время выступления депутата Госдумы Ольги Тимофеевой.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов высказался об инциденте. Он отметил, что украинские депутаты не соблюдают формат международных мероприятий, начиная с 2000 года.

"Лучше либо воздержаться от участия в таких мероприятиях, конечно. Или посылать на такие мероприятия таких депутатов как Николай Валуев. Он бы смотрелся там более органично", — цитирует слова Гаврилова Общественная Служба Новостей.

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В Турции подрались чиновники из России и Украины