В настоящее время в исторической науке не существует такого понятия как "русский геноцид". Об этом заявил политический философ Александр Щипков, предложив ввести для него отдельный термин под названием "плаха".
По словам Щипкова, ООН определяет геноцид как беспощадные действия, направленные на полное уничтожение этнической или национальной группы. Поэтому геноцид русских, равно как и других народов, должен быть признан именно таким, пишет издание argumenti.ru.
В то время как термины "холокост" и "пораймос" широко известны в мировой истории, геноцид русских остается недооцененным и недостаточно обсуждаемым понятием в исторической науке, считает Щипков.
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