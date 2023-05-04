Философ Щипков предложил термин "плаха" для обозначения геноцида русских

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В настоящее время в исторической науке не существует такого понятия как "русский геноцид". Об этом заявил политический философ Александр Щипков, предложив ввести для него отдельный термин под названием "плаха".

Фото: http://izvestia.nikolaev.ua/wp-content/uploads/2020/05/photo_2020-05-09_08-11-591.jpg

По словам Щипкова, ООН определяет геноцид как беспощадные действия, направленные на полное уничтожение этнической или национальной группы. Поэтому геноцид русских, равно как и других народов, должен быть признан именно таким, пишет издание argumenti.ru.

В то время как термины "холокост" и "пораймос" широко известны в мировой истории, геноцид русских остается недооцененным и недостаточно обсуждаемым понятием в исторической науке, считает Щипков.

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