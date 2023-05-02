Изъятую в ходе рейдов технику у незаконных рубщиков леса можно отправлять в зону специальной военной операции, заявил губернатор края Олег Кожемяко.
По его словам, в частности, много техники арестовывают в ходе уголовных дел против "чёрных лесорубов":
"Техника, изъятая у "чёрных лесорубов", могла бы быть полезной в зоне СВО. Мы попробуем проработать такую возможность, выступим с инициативой", — сообщил Кожемяко.
По его словам, такая техника позволит российским бойцам "обустраивать" позиции.
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