В Приморье предлагают отдавать изъятую у "чёрных лесорубов" технику в зону СВО

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Изъятую в ходе рейдов технику у незаконных рубщиков леса можно отправлять в зону специальной военной операции, заявил губернатор края Олег Кожемяко.

По его словам, в частности, много техники арестовывают в ходе уголовных дел против "чёрных лесорубов":

Бульдозеры,

автокраны,

внедорожники.

"Техника, изъятая у "чёрных лесорубов", могла бы быть полезной в зоне СВО. Мы попробуем проработать такую возможность, выступим с инициативой", — сообщил Кожемяко.

По его словам, такая техника позволит российским бойцам "обустраивать" позиции.

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