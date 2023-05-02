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В Приморье предлагают отдавать изъятую у "чёрных лесорубов" технику в зону СВО

0:38
Общество

Изъятую в ходе рейдов технику у незаконных рубщиков леса можно отправлять в зону специальной военной операции, заявил губернатор края Олег Кожемяко.

В Приморье предлагают отдавать изъятую у "чёрных лесорубов" технику в зону СВО

По его словам, в частности, много техники арестовывают в ходе уголовных дел против "чёрных лесорубов":

  • Бульдозеры,
  • автокраны,
  • внедорожники.

"Техника, изъятая у "чёрных лесорубов", могла бы быть полезной в зоне СВО. Мы попробуем проработать такую возможность, выступим с инициативой", — сообщил Кожемяко.

По его словам, такая техника позволит российским бойцам "обустраивать" позиции.

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Новая техника не перестает идти на фронт
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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В Приморье предлагают отдавать изъятую у "чёрных лесорубов" технику в зону СВО
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