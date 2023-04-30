Марков рассказал о начале арестов людей из правительственной либеральной команды

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков уверен, что арест ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылёва послужит сигналом для других либералов РФ.

Марков убеждён, что жители центра Москвы и Рублёвки будут активнее уезжать из России.

"Бегство из России усилится", — написал политолог в своём Telegram-канале.

К такому выгоду Марков пришёл, так как был арестован системный либерал Сергей Синельников-Мурылёв.

Политолог считает, что арест человека из команды "гайдаровцев" станет сигналом для многих, так как стало понятно, что принадлежность к правительственной либеральной команде уже не защищает от ареста.

"Самый известный удар был ранее по Владимиру Мау. Сейчас вот ещё удар. Для многих это станет последним сигналом для бегства", — выразил своё мнение Марков.

Ранее сообщалось об отправке под домашний арест автора марафонов желаний Елены Блиновской.

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