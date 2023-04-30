Политолог Сергей Марков уверен, что арест ректора Всероссийской академии внешней торговли Сергея Синельникова-Мурылёва послужит сигналом для других либералов РФ.
Марков убеждён, что жители центра Москвы и Рублёвки будут активнее уезжать из России.
"Бегство из России усилится", — написал политолог в своём Telegram-канале.
К такому выгоду Марков пришёл, так как был арестован системный либерал Сергей Синельников-Мурылёв.
Политолог считает, что арест человека из команды "гайдаровцев" станет сигналом для многих, так как стало понятно, что принадлежность к правительственной либеральной команде уже не защищает от ареста.
"Самый известный удар был ранее по Владимиру Мау. Сейчас вот ещё удар. Для многих это станет последним сигналом для бегства", — выразил своё мнение Марков.
Ранее сообщалось об отправке под домашний арест автора марафонов желаний Елены Блиновской.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ударом БПЛА по Севастополю Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление на Крымский полуостров, считает военный историк Юрий Кнутов.