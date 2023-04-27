Охлобыстин о роликах "Азбука СВО": без моего ведома слили в Сеть

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин рассказал о резонансных обучающих роликах, предназначенных для мобилизованных россиян с его озвучкой.

Азбука СВО - Как обращаться с личным оружием в озвучке Ивана Охлобыстина

Звезда сериала "Интерны" отметил, что мультипликационные ролики "Азбука СВО" наделали много шума.

"Вообще-то они были сделаны для вновь мобилизованных ребят, имеющих самое поверхностное представление о ведении боевых действий. Но что-то привычно пошло не так и кто-то, без моего ведома, слил ролики в Сеть", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин заверил, что ему нечего скрывать и бояться и вспомнил фразу о том, что "сейчас каждый русский немного Путин."

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что мораль не имеет смысла, когда речь идёт о победе России.

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