Иван Охлобыстин рассказал о резонансных обучающих роликах, предназначенных для мобилизованных россиян с его озвучкой.
Звезда сериала "Интерны" отметил, что мультипликационные ролики "Азбука СВО" наделали много шума.
"Вообще-то они были сделаны для вновь мобилизованных ребят, имеющих самое поверхностное представление о ведении боевых действий. Но что-то привычно пошло не так и кто-то, без моего ведома, слил ролики в Сеть", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Охлобыстин заверил, что ему нечего скрывать и бояться и вспомнил фразу о том, что "сейчас каждый русский немного Путин."
Ранее Иван Охлобыстин заявил, что мораль не имеет смысла, когда речь идёт о победе России.
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