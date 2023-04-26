Покупатель замка Аллы Пугачёвой и иноагента Максима Галкина заявил, что хочет сделать из него крематорий

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Шоумен Стас Барецкий заявил, что это именно он является покупателей замка Аллы Пугачёвой и иноагента Максима Галкина. По словам артиста, он приобрел недвижимость уехавших из России артистов за 450 миллионов рублей.

Барецкий утверждает, что замок нужен ему для организации бизнеса. В здании он планирует организовать крематорий.

"Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире. К нему морг. Будут у нас определённые зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут", — заявил Борецкий.

По словам шоумена, Пугачёву сначала смутил вопрос о последующей судьбе её недвижимости, поэтому сделка проходила очень тяжело. Барецкий заявил, что переговоры о покупке проходили в Израиле и в Прибалтике.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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