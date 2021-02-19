Артист хотел бы, чтобы его его прах нашёл упокоение на Ваганьковском кладбище.
Шоумен Стас Барецкий выдвинул предложение организовать погост, на котором будут хоронить исключительно звёзд.
Никита Джигурда отнёсся к идее без энтузиазма.
"Отдельное кладбище не нужно. Пусть хайпует, дай Бог ему здоровья. Людям нужно понять, что мы в этой космической дыре живем. И с так называемой смертью игра не заканчивается", — объяснил артист в интервью Пятому каналу.
Джигурда, который готовится повторить свадьбу с фигуристкой Мариной Анисиной, признался, что предпочитает оставить свой "земной скафандр" на Ваганьковском кладбище.
Именно этот погост милее всего Джигурде, так как там похоронены родственники его супруги: Сергей Есенин, Владимир Высоцкий и Игорь Тальков.
"Люблю Стаса за его умение хайповать… Наша свадьба дает мне право похоронить свою физическую оболочку на Ваганьковском кладбище, у Анисиной и её семьи", — выразил свою точку зрения актёр.
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