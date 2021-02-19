Джигурда прокомментировал идею Борецкого о кладбище для звезд

Артист хотел бы, чтобы его его прах нашёл упокоение на Ваганьковском кладбище.

Шоумен Стас Барецкий выдвинул предложение организовать погост, на котором будут хоронить исключительно звёзд.

Никита Джигурда отнёсся к идее без энтузиазма.

"Отдельное кладбище не нужно. Пусть хайпует, дай Бог ему здоровья. Людям нужно понять, что мы в этой космической дыре живем. И с так называемой смертью игра не заканчивается", — объяснил артист в интервью Пятому каналу.

Джигурда, который готовится повторить свадьбу с фигуристкой Мариной Анисиной, признался, что предпочитает оставить свой "земной скафандр" на Ваганьковском кладбище.

Именно этот погост милее всего Джигурде, так как там похоронены родственники его супруги: Сергей Есенин, Владимир Высоцкий и Игорь Тальков.

"Люблю Стаса за его умение хайповать… Наша свадьба дает мне право похоронить свою физическую оболочку на Ваганьковском кладбище, у Анисиной и её семьи", — выразил свою точку зрения актёр.