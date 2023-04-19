Жители Владивостока осудили демонстрирующих гениталии посреди улицы таксистов-мигрантов

0:24 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Владивостока пожаловались на таксистов, которые ходят в туалет возле гаражей. Их должны были демонтировать власти ещё в 2020 году, отметили граждане.

По данным возмущённых жителей, нарушители являются мигрантами. Как подчеркнули в vostokmedia.com, по этой улице несовершеннолетние добираются до школы и детского сада.

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