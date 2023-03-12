Как ремонтировать, обслуживать и ухаживать за автомобилем

Уход за автомобилем

Вы купили свой автомобиль, и неважно, новый он или подержанный — или подержанный — о владении им нужно знать гораздо больше, чем о том, сколько стоит ваш ежемесячный платеж. Необходимо позаботиться о техническом обслуживании; позаботьтесь о своем автомобиле, и он позаботится о вас. Какой уход потребуется, и что вы можете и должны делать сами? Рано или поздно вашему автомобилю понадобится новая обувь, и вам нужно будет определиться с выбором шин. И есть простые способы сделать так, чтобы нынешние шины вашего автомобиля прослужили дольше.

Если это старая модель, то, возможно, вам просто понадобится подзарядка, когда аккумулятор начнет разряжаться. Как это сделать безопасно? Чистый, блестящий автомобиль будет радовать вас и поможет вам сохранить максимальную стоимость вашей машины, так какой же способ лучше всего подходит для того, чтобы поддерживать ее в отличном состоянии в течение длительного времени? Ответы на эти и многие другие вопросы, касающиеся владения и ухода за автомобилем, вы найдете здесь. Кроме того, мы включили множество советов, которые помогут вам стать лучшим и более безопасным водителем в любых погодных и дорожных условиях.

Техническое обслуживание и ремонт

Не бойтесь слова "техническое обслуживание". Вам не нужно быть сертифицированным автотехником, иметь в своем гараже подъемник или целый сундук дорогих гаечных ключей, чтобы выполнять простые задачи, которые обеспечат надежную и безопасную работу вашего автомобиля на долгие годы.

Для простых вещей, таких как проверка жидкостей, вам не понадобятся инструменты. Но как только вы начнете заботиться о своем автомобиле, вы будете удивлены тем, чего можно достичь, следуя простым указаниям, как в этих сопроводительных рассказах. А когда вы станете более смелым, вы сможете попробовать несколько более сложных операций, для которых потребуется несколько инструментов. Выполняя все самостоятельно, вы также сэкономите деньги.

Масло и другие жидкости

Масло — это жизненная сила двигателя вашего автомобиля. Если уровень масла в двигателе поддерживается на должном уровне, а масло и фильтр заменяются через рекомендованные интервалы, двигатели могут прослужить удивительно долго.

Другие жидкости вашего автомобиля, включая тормозную жидкость, антифриз и выхлопную жидкость дизельного двигателя, также нуждаются в обслуживании и периодической замене. Вот все, что вам нужно знать о том, как поддерживать уровень масла и других основных жидкостей в вашем автомобиле.

Шины

Легко принять шины вашего автомобиля как должное. Современная резина служит десятки тысяч миль и редко выходит из строя, поэтому о шинах не нужно задумываться. Но понимание того, как и зачем поддерживать шины в накачанном состоянии, когда их следует менять и как безопасно заменить их в случае поломки на дороге — это знания, которыми должен быть вооружен каждый водитель.

Когда вы готовы приобрести новый комплект шин, необходимо учесть несколько важных моментов, помимо стоимости. Наше руководство по покупке новых шин рассказывает о различных типах шин и о том, что каждый из них может предложить в плане производительности и износа. У нас даже есть несколько рекомендаций по шинам, за которые мы можем поручиться на основании собственного опыта и тестирования.

Аккумулятор и пусковые устройства

Все знают, что происходит, когда в автомобиле садится аккумулятор, и многие из нас сталкивались с этой неприятной ситуацией на собственном опыте. Но не все знают, как безопасно завести автомобиль с севшим аккумулятором. А если вашему автомобилю требуется новый аккумулятор, вам нужно знать, как выбрать правильный аккумулятор и как его установить.

Советы по вождению

Управлять автомобилем очень сложно. Именно поэтому компании, потратившие миллиарды на разработку автомобилей, которые водят сами себя, до сих пор не довели их до совершенства. Знание того, как безопасно ездить по снегу и мокрой скользкой дороге, как парковаться параллельно, как вежливо пользоваться дальним светом — и все остальное, что необходимо для того, чтобы быть хорошим водителем, требует времени и опыта. У нас есть для вас несколько коротких путей, которые родились из нашего богатого опыта вождения и тестирования автомобилей в любых условиях.

Если вы начинающий водитель, мы рекомендуем вам пройти не только стандартные курсы обучения вождению. Если это возможно, мы советуем родителям отправить своих детей на курсы защитного вождения, где они смогут получить опыт использования методов предотвращения аварий, включая использование антиблокировочной системы тормозов, в условиях безопасной трассы.

Модификации и аксессуары

Если вы из тех людей, для которых автомобиль — это не просто средство передвижения, или тех, кому автомобиль нужен для перевозки снаряжения, необходимого для приключений, то вы можете дополнить свой автомобиль всевозможными аксессуарами. Вы можете украсить свой автомобиль для перевозки велосипедов и досок или даже для того, чтобы было где переночевать.

Вы также можете украсить свой автомобиль по собственному вкусу и оснастить его аксессуарами, выходящими за рамки того, что может предоставить завод, например, тонированными стеклами и обтяжкой всего кузова, меняющей его цвет. Вы даже можете сделать его пахнущим, ну, не как автомобиль, и наполнить его интересными электронными штуковинами. Вот несколько вещей, которые, как мы выяснили, помогут вам придать индивидуальность вашему автомобилю.

Поддержание чистоты

Последний компонент владения автомобилем может быть как самым простым, так и самым приятным: поддерживать его в отличном виде. Помимо местной автоматической автомойки, существует целая индустрия, занимающаяся поставками чистящих средств, восстанавливающих и улучшающих лакокрасочное покрытие полирующих составов, восков и защитных средств, а также всей сопутствующей атрибутики, необходимой для того, чтобы ваш автомобиль сиял ярче, чем новый.

Это относится и к тем очистителям и машинам, которые работают с интерьером вашего автомобиля. Будучи помешанными на автомобилях, мы сами используем эти продукты для поддержания чистоты и красоты наших личных автомобилей. От безводных очистителей для автомоек до восков и автомобильных пылесосов — мы протестировали несколько таких продуктов и дали рекомендации по их наиболее эффективному использованию.