Член Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что на территории региона не разрешена смертная казнь, поскольку он входит в состав Российской Федерации.
Как отметила правозащитница, правовое поле республики не должно противоречить федеральному законодательству.
"Такая мера, как смертная казнь, в кодексе РФ отсутствует", — подчеркнула депутат, слова которой приводит ТАСС.
Власти Донецкой Народной Республики не станут исполнять приговоры о смертной казни, которые суд вынес до присоединения региона к России, добавила Шишкина.
Ранее политический обозреватель Юрий Подоляка выступил за отмену моратория на смертную казнь в РФ.
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