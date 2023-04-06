Депутат Народного совета ДНР: в регионе отменена смертная казнь

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Член Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что на территории региона не разрешена смертная казнь, поскольку он входит в состав Российской Федерации.

Как отметила правозащитница, правовое поле республики не должно противоречить федеральному законодательству.

"Такая мера, как смертная казнь, в кодексе РФ отсутствует", — подчеркнула депутат, слова которой приводит ТАСС.

Власти Донецкой Народной Республики не станут исполнять приговоры о смертной казни, которые суд вынес до присоединения региона к России, добавила Шишкина.

Ранее политический обозреватель Юрий Подоляка выступил за отмену моратория на смертную казнь в РФ.

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Россия снимает мораторий на смертную казнь