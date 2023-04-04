За треш-стримы с несовершеннолетними будут давать до двух лет лишения свободы

1:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Уголовный кодекс России может пополниться статьёй об организации треш-стримов с несовершеннолетними. За это предлагается наказывать лишением свободы или крупным штрафом.

4 апреля на совещании в Государственной Думе, посвящённом регулированию треш-стриминга в России, будет обсуждаться предложение об изменениях в Уголовном кодексе. Если эти изменения примут, то организовавшие участие несовершеннолетних в так называемых треш-стримах будут наказываться лишением свободы на срок до двух лет или штрафом в размере до двух миллионов рублей, как рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Я думаю, это правильно, потому что популярные треш-стримеры, имевшие большое число пользователей и донатов, получали, как они сами не раз хвастались, до 1,5-2 миллионов рублей в месяц, — рассказал Пушков ТАСС. — Надо лишить их такого удовольствия, лишить их возможности зарабатывать на издевательствах и нарушениях. Такой штраф — удар по финансовой составляющей этой злонамеренной деятельности".

По его мнению, в настоящем момент действующие законодательные ограничения не закрывают возможности преступлений, которые совершаются ради извлечения доходов с помощью интернета. Законы могут наказывать за уже совершённые правонарушения, но не предотвращать их. Как полагает Пушков, треш-стриминг представляет собой принципиально новое явление в жизни общества — это не хулиганство, избиение или нанесение телесных увечий. А поскольку речь идёт о качественно новом явлении, то оно требует и качественно новых законов.

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