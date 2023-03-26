Марков рассказал, как вернуть Меладзе в Россию: разрешить концерты и предложить хорошие гонорары

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков объяснил, как хитростью заставить Валерия Меладзе отправиться на СВО.

Марков считает, что нужно сделать так, чтобы Меладзе приехал на родину.

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"Концерты Валерия Меладзе, конечно надо разрешить. И пусть ему назначат хорошие гонорары. Таким образом заманить его в Россию и здесь арестовать", — озвучил свой план политолог в личном Telegram-канале.

Марков призвал дать артисту срок, а всё его имущество передать жителям Донбасса. После этого, по мнению политического эксперта, Меладзе должен будет выступать перед участниками СВО на фронте.

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