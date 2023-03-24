В Челябинской области за неправильный выгул собак будут штрафовать до пяти тысяч рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Членами Заксобрания Челябинского региона принят законопроект, который регулирует правила выгула и содержания собак. В нём отмечено, что недобросовестные хозяева понесут штрафы в размере от одной до пяти тысяч рублей. Самый большой штраф заплатят те, кто жёстоко обращался с питомцами. Выписывать и определять размер штрафов будет орган местного самоуправления.

От тысячи до трёх тысяч рублей могут заплатить те владельцы домашних животных, которые предпочитают содержать их в местах общего пользования. Также те, кто пренебрегает уборкой экскрементов за своими животными.

Потенциальных нарушителей в одном только Челябинске тысячи, судя по количеству собачьих экскрементов во дворах многоэтажек и возле них, передаёт kursdela.biz.

Такой же размер штрафа грозит за выгул собаки без поводка или если владелец собаки будет в нетрезвом виде.

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