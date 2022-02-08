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Автор Ирина Гусакова

Дмитрий Давыдов предложил способ борьбы с безответственными собачниками

Общество

Сложно найти собаку, которая не любила бы прогулки — ведь так интересно исследовать окружающий мир вместе с любимым хозяином. Вот только почему-то эти хозяева, которые так умиляются, когда их питомец присаживается у ближайшего кустика во дворе, часто искренне недоумевают, когда им указывают на то, что за собачкой неплохо было бы и убрать. Зачем, ведь она удобряет почву? И мало кто из любителей этих чудесных животных думает о том, что собачьи фекалии не просто загрязняют окружающую среду, но и создают угрозу здоровью людей.

А ведь количество домашних собак с каждым годом только увеличивается.

Как показывает статистика компании Mars Petcare, за время с 2018-го по 2020 год домашних собак в России стало на 21% больше, то есть свыше 22,6 млн.

С одной стороны, это замечательно, с другой — становится ясно, что в России пора на законодательном уровне задуматься о формировании культуры выгула собак.

И автор прорывного проекта "20 идей" Дмитрий Давыдов готов предложить радикальное решение.

собаки

Собачьи фекалии: в чём опасность

Проблема тут кроется вовсе не в неприятном запахе и эстетике, как многие могли бы подумать. Многие из владельцев собак даже не догадываются, насколько опасны собачьи фекалии. Ведь они являются источником распространения вредных патогенов, например, кишечной палочки, а также вирусов и бактерий.

Экскременты, оставленные во дворе, могут распространять болезни как среди животных, так и среди людей.

По силе действия фекалии собак можно сравнить с бактериологическим оружием, оставленным на обочине нерадивым лаборантом, — эти отходы не разлагаются, но загрязняют

  • почву,
  • сточные воды,
  • а также воздух.

Как показали исследования, которые проводились в нескольких городах Штатов, источник появления 10-50% бактерий — собачьи фекалии.

Большинство собачников не убирают за своими любимцами из-за лени, эгоизма и невежества, кто-то просто не думает о последствиях. А всё потому, что люди знают, что им за это ничего не будет.

Конечно, в Москве предусмотрен условный штраф за такое правонарушение — от 1000 до 2000 рублей. Но на деле система наказания не работает, поскольку доказательства вины ещё надо предъявить.

С трудом верится, что найдётся такой въедливый и принципиальный борец за чистоту и экологию, который будет прогуливаться с фотоаппаратом, чтобы снимать процессы загрязнения, а ещё будет таскать за собой парочку свидетелей для пущей верности. Смешно? Возможно, но ведь проблема-то серьёзная. Поэтому для того, чтобы привить чувство ответственности собачникам, автор проекта "20 идей" предлагает использовать современные технологии, которые доказали уже свою эффективность во многих зарубежных государствах.

собаки

Зарубежный опыт в российских реалиях: что предлагает активист

В таких странах, как

  • США,
  • Канада,
  • Великобритания,
  • Италия,
  • Испания
  • и Израиль,

уже нашли эффективный способ решения проблемы.

Ещё в далёком 2011 году в США был запущен необычный проект по ДНК-тестированию. Владельцев собак обязали зарегистрировать своих питомцев и сделать ДНК-паспорт. После чего была создана специальная база данных. Ну а далее оставалось дело за малым — коммунальщики, обнаружив во дворе фекалии, сдавали образцы в лабораторию, с которой заключил договор жилищный кондоминиум. По ДНК выяснялся владелец собаки, которому затем приходил довольно внушительный штраф, включая и оплату стоимости ДНК-теста.

Метод показал свою эффективность, собачники перестали поспешно сбегать с "места преступления", предпочитая всё же убрать в пакетик собачьи радости.

После чего американский опыт переняли и другие страны.

Автор инновационного проекта "20 идей по развитию России" уверен, что этот опыт вполне пригоден и для российских реалий. Введение в обязательном порядке системы генетических паспортов помогло бы решить проблему с безответственными хозяевами питомцев.

Однако для реализации идеи необходима поддержка на законодательном уровне. Если будет принят соответствующий федеральный закон, то за пару лет в тандеме госслужб с частными лабораториями можно будет сформировать собачий "реестр".

Затем по результатам теста ДНК или за выгул животного без регистрации должен налагаться внушительный штраф. Полученные деньги, считает Дмитрий Давыдов, следует направить на модернизацию лабораторий и создание собачьих площадок.

Стоит напомнить, что в прошлом году президент России Владимир Путин уже поднимал вопрос необходимости учёта и мониторинга животных, причём как домашних, так и бездомных. Получив прямое указание главы государства, законодатели приступили к работе над созданием соответствующей базы. Поэтому сейчас самое время обратить внимание на предложение Дмитрия Давыдова, которое позволит в будущем решить проблему загрязнения окружающей среды.

Причём для реализации этих идей не возникнет технических трудностей: в России существуют лаборатории, которые могут установить ДНК-профиль животных, поэтому останется только создать общий реестр данных, что возможно осуществить на базе уже имеющихся информресурсов правительства.

Стоит отметить, что инициатива Дмитрия Давыдова принесёт только пользу россиянам:

  • улицы городов станут чище;
  • собаки не будут так часто болеть, что не может не радовать их хозяев;
  • снизится биоугроза распространения среди людей болезнетворных патогенов и вирусов;
  • частный бизнес, занимающийся генетическим тестированием, получит господдержку;
  • появятся новые оборудованные площадки для выгула питомцев.

Дмитрий Давыдов надеется, что власти, заинтересованные в решении этой серьёзной проблемы, обратят внимание на его инициативу и поддержат её на законодательном уровне.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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